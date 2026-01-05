بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته

أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN أن ديفيد ويكستروم سيكون المحامي الذي عيّنته المحكمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لجلسة الاستماع الأولى له اليوم أمام قاضٍ في ولاية نيويورك الأمريكية، بعدما اختطفته قوات أمريكية من مقره بالعاصمة الفنزويلية كاركاس أمس الأول السبت.

مادورو يصل إلى محكمة نيويورك

وصل مادورو وفلوريس إلى المحكمة برفقة حراس من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين في وقت سابق من صباح اليوم، مستخدمين موكباً عسكرياً وطائرة هليكوبتر.

وقد ظهر الزوجان في صور وهما يرتديان ملابس بنية اللون، ويحيط بهما عدد كبير من عناصر إدارة مكافحة المخدرات (DEA) المسلحين.

وفي سياق متصل، أشادت وزارة الخارجية الفنزويلية بالـ 32 مواطنًا كوبيًا الذين قُتلوا في الهجوم الأمريكي على كاراكاس نهاية هذا الأسبوع، قائلةً إنهم "ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم".