حادث أمني.. رصاصات تخترق نوافذ منزل نائب الرئيس الأمريكي بولاية أوهايو

كشفت صحف أمريكية عن اختراق رصاصات نوافذ منزل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في ولاية أوهايو.

وقالت شبكة فوكس نيوز، اليوم الإثنين، إنه تم القبض على مشتبه به في حادثة تسلل لمنزل دي فانس.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية، أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث الساعة 12:15 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وألقت القبض على المشتبه به.

وسبق وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، السبت الماضي، أن فنزويلا تجاهلت عدة عروض للتوصل إلى تسوية، مضيفاً بأن رئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله هو “أحدث شخص يدرك أن الرئيس دونالد ترامب يعني ما يقول”.

ودافع فانس عن رئيسه ترامب حيث أكد فانس على سلامة تصرف ترامب عبر منصة إكس: "إن الرئيس ترامب عرض أكثر من مخرج لكنه كان واضحاً على مدى هذه العملية: يتعيّن وضع حد لتهريب المخدرات وإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".