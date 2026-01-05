قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الأفريقي

استضافة مصر اجتماعات صندوق التراث العالمي الافريقي
استضافة مصر اجتماعات صندوق التراث العالمي الافريقي
فرناس حفظي

 استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعات الدورة ٣٨ لمجلس إدارة صندوق التراث العالمى الأفريقي بالقاهرة، التي افتتحها السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وشارك في الاجتماع لازار الوندو، مدير مركز التراث العالمى باليونسكو، ومندوبى جنوب افريقيا وناميبيا الدائمين لدى اليونسكو، وأعضاء مجلس إدارة والسكرتارية التنفيذية للصندوق.

تناولت الاجتماعات مناقشة أبرز إنجازات الصندوق خلال الستة أشهر الماضية، وأبرزها مساهمة الصندوق في إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية تم تسجيلها على قائمة التراث العالمى خلال الدورة الأخيرة للجنة التراث في يوليو ٢٠٢٥، ورفع ثلاثة مواقع أفريقية من قائمة التراث المهدد بالخطر، فضلاً عن قيام المركز بتدريب ١٦٠ فرداً لبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية المعنية بالتراث، وتقديم منح مالية لأربع دول في مجال حماية التراث والبحوث والتدريب، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين في زامبيا وكينيا بمشاركة ٤٥٠ خبيراً في مجال التراث أسفرت عن إصدار إعلانين حول التراث العالمى والتنمية المستدامة.

وقامت وزارة الخارجية في ختام الاجتماعات، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة، بتنظيم زيارة للمشاركين في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.

و أشاد المشاركون بعظمة المتحف المصرى الكبير باعتباره مصدر إلهام للدول الأفريقية الشقيقة الأخرى، ونموذجاً قارياً يُحتذى به في الحفاظ على التراث الوطنى.

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

