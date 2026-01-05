مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الأفريقي

استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعات الدورة ٣٨ لمجلس إدارة صندوق التراث العالمى الأفريقي بالقاهرة، التي افتتحها السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وشارك في الاجتماع لازار الوندو، مدير مركز التراث العالمى باليونسكو، ومندوبى جنوب افريقيا وناميبيا الدائمين لدى اليونسكو، وأعضاء مجلس إدارة والسكرتارية التنفيذية للصندوق.

تناولت الاجتماعات مناقشة أبرز إنجازات الصندوق خلال الستة أشهر الماضية، وأبرزها مساهمة الصندوق في إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية تم تسجيلها على قائمة التراث العالمى خلال الدورة الأخيرة للجنة التراث في يوليو ٢٠٢٥، ورفع ثلاثة مواقع أفريقية من قائمة التراث المهدد بالخطر، فضلاً عن قيام المركز بتدريب ١٦٠ فرداً لبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية المعنية بالتراث، وتقديم منح مالية لأربع دول في مجال حماية التراث والبحوث والتدريب، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين في زامبيا وكينيا بمشاركة ٤٥٠ خبيراً في مجال التراث أسفرت عن إصدار إعلانين حول التراث العالمى والتنمية المستدامة.

وقامت وزارة الخارجية في ختام الاجتماعات، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة، بتنظيم زيارة للمشاركين في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.

و أشاد المشاركون بعظمة المتحف المصرى الكبير باعتباره مصدر إلهام للدول الأفريقية الشقيقة الأخرى، ونموذجاً قارياً يُحتذى به في الحفاظ على التراث الوطنى.