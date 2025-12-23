برلمانية: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو للتعلّم مكسب استراتيجي يعزز التنمية

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن انضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم يمثل مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا للدولة المصرية، لما يحمله من فوائد مباشرة وغير مباشرة على مسار التنمية وبناء الإنسان.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن هذا الإنجاز يعكس تطور الرؤية المصرية في التعامل مع ملف التعليم باعتباره عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة عمرية أو شهادة دراسية، مشيرة إلى أن مدن التعلّم تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، ودعم المهارات الرقمية، وتحسين فرص التشغيل، وهو ما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الاعتراف الدولي من منظمة اليونسكو يعزز من مكانة مصر على الساحة العالمية، ويدعم قوتها الناعمة، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والعدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وشددت النائبة مرفت الكسان على أن فوائد هذا التوجه لا تقتصر على الجانب التعليمي فقط، بل تمتد إلى دعم التنمية المحلية داخل المحافظات، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وخلق بيئة مجتمعية أكثر وعيًا وقدرة على مواكبة متطلبات العصر.

واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية تعميم تجربة مدن التعلّم على باقي المحافظات، مع تعظيم الاستفادة من عضوية اليونسكو في نقل الخبرات الدولية وتطوير السياسات المحلية، بما يحقق مردودًا حقيقيًا يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية.