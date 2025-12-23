نائبة: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو خطوة نوعية في تطوير التعليم وبناء الإنسان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن انضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم يُعد خطوة نوعية ومهمة في مسار تطوير منظومة التعليم المصرية، ويعكس التوجه الجاد للدولة نحو ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وربطه بالتنمية الشاملة.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد ، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التنسيق المؤسسي بين الحكومة والمحافظات واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مشيرة إلى أن مدن التعلّم تمثل نموذجًا حديثًا للتعليم القائم على الابتكار وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية.

تحقيق العدالة التعليمية

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن أهمية هذا الأمر تنبع من دوره في تحقيق العدالة التعليمية، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المستمر لكافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الهمم، وهو ما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن انضمام المدن المصرية لشبكة اليونسكو يعزز من المكانة العلمية والحضارية لمصر، ويدعم قوتها الناعمة، مؤكدة أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ستواصل دعم السياسات والبرامج التي تعظم الاستفادة من هذا الإنجاز، وتعمل على تعميم تجربة مدن التعلّم في مختلف المحافظات.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم المستدام هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر، وأن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.