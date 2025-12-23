لافروف يرحب بفوز خالد العناني ويعتبره خطوة لنزع الطابع السياسي عن اليونسكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب بذل في السنوات الأخيرة كل ما في وسعه لتسييس عمل اليونسكو وإضفاء الطابع الأوكراني على أجندتها.

أردف لافروف بأن القرارات المعادية لروسيا التي يتخذها المجلس التنفيذي لليونسكو هي مظهر من مظاهر ازدواجية المعايير.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تعتبر فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو والحديث لصالح نزع الطابع السياسي عن المنظمة خطوة مشجعة.

واعتبر أن روسيا ستشارك بالتأكيد في الانتخابات المقبلة للمجلس التنفيذي لليونسكو والتي لم تنتخب هذه المرة بسبب إجراءات الغرب.

وأكد ترحيب روسيا بموقف المدير العام الجديد لليونسكو.