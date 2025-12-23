قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد

سوء التغذية يفتك بأجساد أطفال غزة
سوء التغذية يفتك بأجساد أطفال غزة
القسم الخارجي

حذرت جهات إنسانية من أن نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والمعيشية، واستمرار القيود التي تعرقل وصول الغذاء والمساعدات الأساسية إلى السكان.

ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة، حيث أدى تراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع معدلات الفقر وانهيار سبل العيش إلى تقليص قدرة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، لا سيما في الفئات العمرية الأكثر هشاشة.

مضاعفات بدنية وعقلية

ويعد الأطفال دون سن الخامسة من أكثر الفئات عرضة لمخاطر سوء التغذية، لما لذلك من آثار صحية جسيمة قد تهدد حياتهم أو تترك مضاعفات طويلة الأمد على نموهم الجسدي والعقلي.

وبحسب التقديرات، فإن سوء التغذية الحاد لا يقتصر على نقص الغذاء فحسب، بل يرتبط أيضًا بتدهور خدمات الرعاية الصحية، ونقص المكملات الغذائية، وضعف الوصول إلى المياه النظيفة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض، ويضاعف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال. 

كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية على الأسر يحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة للأطفال في مراحل النمو المبكرة.

تقليص عدد الوجبات اليومية

وتشير المعطيات الإنسانية إلى أن العديد من العائلات اضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية أو الاكتفاء بأغذية محدودة القيمة الغذائية، في ظل ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية. 

ويؤكد مختصون أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة، إذ قد يتحول سوء التغذية الحاد إلى حالات تهدد الحياة، خصوصًا في ظل ضعف المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.

وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية بشكل منتظم وآمن، وتوفير برامج تغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية. 

غزة أطفال غزة الحرب علي غزة الاحتلال سوء تغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

محمد عبد الحميد

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

أرشيفية

خطوبة تنتهي في المحكمة.. صيني يقاضي خطيبته لأنها تأكل كثيرًا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد