320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد

حذرت جهات إنسانية من أن نحو 320 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والمعيشية، واستمرار القيود التي تعرقل وصول الغذاء والمساعدات الأساسية إلى السكان.

ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة، حيث أدى تراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع معدلات الفقر وانهيار سبل العيش إلى تقليص قدرة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها، لا سيما في الفئات العمرية الأكثر هشاشة.

مضاعفات بدنية وعقلية

ويعد الأطفال دون سن الخامسة من أكثر الفئات عرضة لمخاطر سوء التغذية، لما لذلك من آثار صحية جسيمة قد تهدد حياتهم أو تترك مضاعفات طويلة الأمد على نموهم الجسدي والعقلي.

وبحسب التقديرات، فإن سوء التغذية الحاد لا يقتصر على نقص الغذاء فحسب، بل يرتبط أيضًا بتدهور خدمات الرعاية الصحية، ونقص المكملات الغذائية، وضعف الوصول إلى المياه النظيفة، ما يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض، ويضاعف من المخاطر التي تهدد حياة الأطفال.

كما أن استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية على الأسر يحد من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة للأطفال في مراحل النمو المبكرة.

تقليص عدد الوجبات اليومية

وتشير المعطيات الإنسانية إلى أن العديد من العائلات اضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية أو الاكتفاء بأغذية محدودة القيمة الغذائية، في ظل ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.

ويؤكد مختصون أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب وخيمة، إذ قد يتحول سوء التغذية الحاد إلى حالات تهدد الحياة، خصوصًا في ظل ضعف المنظومة الصحية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.

وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية بشكل منتظم وآمن، وتوفير برامج تغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية.