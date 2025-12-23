الجامعة العربية تنظم ورشة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي عبر المشغل والمصدر المعتمد

تسعى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواكبة مختلف التطورات التجارية الدولية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز تيسير التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الأطار ورشة عمل حول «المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2025، في الجمهورية التونسية.

وجاء تنظيم ورشة العمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية، وذلك في إطار التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومن خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس 2.0)، والذي يتضمن المشروع الخاص بإدارة التكامل الاقتصادي العربي تحت عنوان «دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي».

وفي هذا السياق، صرّح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم للدول الأعضاء في المنطقة في جميع الموضوعات التي تخدم العمل الاقتصادي العربي المشترك، فضلًا عن تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات، والتعرف على التجارب العربية الرائدة التي تمتلك خبرات عملية جديرة بالاطلاع والدراسة عن قرب.

وأوضح أن اختيار الجمهورية التونسية لاستضافة ورشة العمل جاء بهدف التعرف على تجربتها العملية في تطبيق نظامي المشغل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد، بما يسهم في تعظيم الاستفادة للدول الأعضاء.

وأشار إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أصبح أحد الركائز الأساسية في تعزيز الأمن التجاري وتسهيل حركة التجارة الدولية، كما يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن نظام المصدر المعتمد يهدف في المقام الأول إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال اعتماد إجراءات سريعة ومبسطة، وتوفير أولوية في عمليات التخليص الجمركي.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بالمشغل الاقتصادي العربي المعتمد، مع التركيز على موضوع المصدر المعتمد، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتيسير التجارة العربية البينية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وخفض تكاليف الشحن، وفتح آفاق أوسع للأسواق العربية – العربية.

شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلو (13) دولة عربية من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من الجهات الحكومية ذات الصلة، ولا سيما إدارات الجمارك ووزارات التجارة.

كما شارك في أعمال الورشة السفير عبد الناصر باحبيب، سفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية التونسية وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين إلى إحدى الشركات المنتفعة بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد في الجمهورية التونسية، بهدف الاطلاع العملي على التجربة التونسية بمختلف جوانبها النظرية والتطبيقية.