الأهالي يساعدون رجال الإنقاذ البري.. أول صورة من موقع انهيار عقار إمبابة
الجيش الإيراني: جاهزون بقدراتنا البحرية والبرية والصاروخية لمواجهة أي سيناريو
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

المتحدث بإسم ميليشيا الحوثي
المتحدث بإسم ميليشيا الحوثي
محمود نوفل

 أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.

كما صرح مصدر حكومي لريا نوفوستي أن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي" وقعا على اتفاقية لتبادل الأسرى في العاصمة العمانية مسقط وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

وشمل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والميليشيا  عضو البرلمان عن حزب الإصلاح محمد قحطان و7 أسرى سعوديين.

وفي وقت سابق ؛ أفرجت ميليشيا الحوثي اليمنية، عن 9 بحارة فلبينيين، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، و ذلك بوساطة عمانية.

وكانت الفلبين قد قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ يوليو الماضي. ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة بأنهم "محتجزون رهائن لدى الحوثيين" منذ الهجوم.

الإفراج عن طاقم "إيتيرنيتي سي" 
وأفرجت حكومة "التغيير والبناء" اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضافت أن" البحارة الفلبينيين وعددهم تسعة هم طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي".

ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة. إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات بحسب وكالة أسوشيتد برس.
 

ميليشيا الحوثي اليمن الحكومة اليمنية السعودية سلطنة عمان تبادل الأسرى

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية
وزير الثقافة وخالد الصاوي
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
