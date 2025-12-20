قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
ترامب يرشح جنرالاً خاض عمليات ضد الحوثيين للقيادة الجنوبية الأمريكية

محمد على

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة القيادة الجنوبية الأمريكية جنرالاً في سلاح مشاة البحرية على صلة بعمليات الشرق الأوسط.

يأتي ترشيح اللفتنانت جنرال فرانسيس دونوفان، الذي يشغل حالياً منصب نائب قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، عقب التقاعد المفاجئ للأدميرال ألفين هولسي من رئاسة القيادة الجنوبية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن الأدميرال هولسي كانت لديه تحفظات بشأن قرار الإدارة باستهداف وتصفية أشخاص تتهمهم "بالاتجار بالمخدرات"، وذلك عبر سلسلة من الضربات التي استهدفت قوارب في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ الثاني من سبتمبر.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيترأس الجنرال دونوفان القيادة الجنوبية في وقت تواجه فيه هذه الضربات انتقادات حادة من مشرعين من كلا الحزبين، بالإضافة إلى خبراء عسكريين يشككون في شرعيتها القانونية، وفقاً للصحيفة.

فرانسيس دونوفان

ويُعد الجنرال دونوفان شخصية معروفة داخل المؤسسة العسكرية الأميركية، إذ تدرج في الرتب وخدم ضابطَ مشاة واستطلاع وعمليات خاصة. كما قاد قوات مشاة البحرية في قوات المشاة الاستكشافية الثلاث كافة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن ضربة على قارب "مخدرات" الخميس، أودت بحياة 5 أشخاص، وهو ما يرفع حصيلة ضحايا الحملة العسكرية في الكاريبي إلى 104 أشخاص.

عقدت إدارة ترمب اجتماعاً مع مجموعة عصابة الثمانية التي تضم قيادات مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين وكبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بالمجلسين.

وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى ازدياد خطر اندلاع مواجهة عنيفة أوسع مع فنزويلا، بعدما أعلن ترامب فرض حصار على بعض ناقلات النفط المتجهة إلى البلاد أو الخارجة منها.

 ورداً على ذلك، أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو البحرية بمرافقة السفن التي تحمل منتجات نفطية من الموانئ.

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

