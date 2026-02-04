خلاف ميراث..الإعدام لعامل بتهمة إنهاء حياة شقيقه وابنه بقنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا، بتهمة قتل شقيقه وابن شقيقه والشروع في قتل آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفه عارف وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي.

ترجع وقائع القضية إلي 23 يونيو 2025 عندما أطلق عبد الحميد.ح، 41 عاما، عامل، وابل من الأعيرة النارية

على شقيقه وابن شقيقه وآخر داخل منزلهم بقنا، لخلافات على الميراث.

وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق بتهمة قتل شقيقه وابن شقيقه والشروع في قتل آخرعمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما.



أحيلت القضية برقم 4513 لسنة 2025 وقيدت برقم 2026 والتي قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بتهمة قتل شقيقه وابن شقيقه والشروع فى قتل آخر.



