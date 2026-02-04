محافظ قنا يستقبل وفد وزارة المالية لبحث التعاون وتعزيز الموارد الذاتية

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفد وزارة المالية، بحضور كل من بدوي الشحات، مدير المديرية المالية بقنا، وعادل حسن، مدير عام الإيرادات، إلى جانب فريق التفتيش المالي بوزارة المالية برئاسة أحمد المدبولي، وعضوية المحاسبين أشرف ممدوح وعصام عبدالبر، كما حضر الاجتماع كل من محمود حمدان، المستشار المالي لمحافظ قنا، وعبدالراضي أبوالنجا، مدير الحسابات بالمحافظة.



وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ قنا، بوفد وزارة المالية، مؤكدًا توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة، والحرص على تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة المالية، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وتحقيق الصالح العام.





واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في خلق فرص استثمارية واعدة، والتنسيق الفعال مع وزارة المالية والمديرية المالية بقنا لدعم تلك الفرص، إلى جانب حصر أصول وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وزيادة الإيرادات العامة، واستيداء حقوق الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.



من جانبه، أكد وفد وزارة المالية توجيهات الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بضرورة التعاون الكامل مع كافة الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والإدارى، في إطار من الشفافية وسيادة القانون، بما يحقق سرعة تقديم الخدمات ويعزز مناخ الاستثمار.





وأعرب الحضور، عن الدور المهم الذي تقوم به وزارة المالية وقطاع الحسابات والمديريات المالية في إحكام الرقابة على المال العام، وسرعة إنهاء التعاملات المالية مع الجهات المختلفة والمتعاملين معها، مشيدين بالكامل والتيسير في الإجراءات، بما يدعم سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للقواعد المنظمة.



