قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وعي شبابنا..أمننا القومى.. ندوة للشباب والرياضة بمجمع إعلام قنا

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

عقد مجمع إعلام قنا، ندوة حول "أبعاد الأمن القومى" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن فعاليات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار “وعي شبابنا.. أمننا القومي”.

حاضر فيها اللواء أ. ح حسام الدين أنور.. المحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بحضور إيمان عبدالجابر.. وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وبهاء أحمد شوقى.. وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وهانى محمد، وكيل المديرية للشباب، ولفيف من الإعلاميين والقيادات المجتمعية.

استهدفت الندوة النشء والشباب لتوعيتهم بأبعاد الأمن القومى المصرى، وتحصين عقولهم ضد الأفكار الهدامة وتوضيح دورهم كحائط صد في حماية مقدرات الوطن، وتضمنت عرض عدد من الأفلام التسجيلية.


قال اللواء أ. ح حسام الدين أنور..المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إن الشائعات من أخطر الأسلحة التى تستخدم فى الحروب الحالية، فهى أخطر من الجيوش النظامية، لأنها  تعتمد على هدم الدول داخلياً، وإحداث تأثير مباشر على المواطنين لإحداث حالة من الزعزعة والإحباط لدى المواطنين ليصبح هو الأداة لهدم الدولة، لذلك فالمواطن عليه دور كبير فى التصدى لهذه الشائعة وحماية الوطن من هذه المؤامرات بالوعى.
وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بأن الدولة تعرضت خلال الفترة الماضية لآلاف الشائعات فى كافة القطاعات لإحداث شلل داخلى وتحطيم عزيمة المواطن، لكن القيادة السياسية بالمشروعات القومية ومنظومة التنمية التى تشهدها البلاد، كانت بالمرصاد لهذه المؤامرات.

وأشار أنور، إلى أن الأمثلة كثيرة على المخططات التى تهدف لهدم استقرار الدولة والعمل على تقسيمها، فالسودان وما حدث ليس بعيداً عنا، وما يحدث شرقاً وغرباً يؤكد بما لا يدع مجال للشك ما يدبر من مخططات، لذلك على الجميع الحذر واليقظة لأن الدولة إذا سقطت لن تعود، لافتاً إلى أن مخطط الشرق الأوسط الجديد وحلم اسرائيل من النيل إلى الفرات أمر واقع يسعون لتنفيذه بكل ما يملكون من أدوات، لكن وجود دولة قوية بحجم مصر وتماسك شعبها وشجاعة قيادتها يقف حائط صد أمام هذه المخططات.

 فيما قال الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ممثلاً فى مجمعات الإعلام المنتشرة بمحافظات مصر المختلفة، يحمل على عاتقه مهمة وطنية فى تصحيح المفاهيم وتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة لأبناء الوطن، ضمن معركة الوعى التى تتشارك فيها الكثير من مؤسسات الدولة الوطنية، لرفع الوعى لدى المواطنين وخاصة الشباب، كونهم المستهدفين بالمؤامرات الخبيثة التى تستهدف النيل من استقرارا الأوطان.


وقدم مدير مجمع إعلام قنا، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لهذه الفعالية الهامة، التى تأتى فى وقت عصيب، فى وقت تحتاج فيه بلادنا إلى الوعى الحقيقى بتداعيات الأحداث العالمية وما يحاك ضد بلادنا، فى وقت تزايد فيه اعتماد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى باتت تبث سموم اليأس والإحباط أكثر مما تقدم نفعاً، وهو ضمن ما يُعرف بحروب الجيل الرابع التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخلياً، ومثنياً على الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، التى تحمل على عاتقها توعية المواطنين من كافة الفئات بأبعاد وتداعيات الأمن القومى المصرى، من خلال برامج وتدريبات متخصصة.


وأكد بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة متكاملة لبناء الشخصية المصرية القادرة على فهم مقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أن وعي الشباب هو الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وصناعة مستقبلها وأن المديرية حريصة على الوصول بالرسائل التوعوية إلى كافة ربوع المحافظة لضمان خلق جيل مثقف ومدرك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه وطنه فى ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

قنا مجمع اعلام قنا مجمع إعلام قنا وزارة الشباب وعي شبابنا الهيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد