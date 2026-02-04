استجابة فورية للأهالي.. إصلاح هبوط أرضى بالطريق الصحراوي الغربي "قنا-المحروسة"

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بالطريق الصحراوي الغربي، تجاه "قنا - المحروسة" أمام منطقة الدير الغربي، في إطار الاستجابة السريعة لاستغاثات المواطنين وحرصًا على السلامة العامة، وضمان سيولة الحركة المرورية ومنع وقوع حوادث.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إنه فور ورود الشكاوى تم معاينة الموقع على أرض الواقع، والتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري، والعمل على تلافي أسباب الشكوى محل البلاغ.

وأضاف أنور، بأنه تم التوجيه بسرعة تأمين الموقع لسلامة المركبات أثناء العمل، والبدء الفوري في المعالجة الفنية، وردم وإصلاح منطقة الهبوط وفقًا للمواصفات الفنية، بحضور كل من: محمد عبدالحفيظ وطلعت عبد الشافي، نواب رئيس المركز، ورمضان سالم، رئيس قرية المحروسة.

وأكد رئيس مركز ومدينة قنا، بأن غرفة عمليات المركز تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على أمن وسلامة الطرق، مشيدًا بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاز العمل في وقت قياسي.



وكان طريق قنا المحروسة الصحراوى الغربى، شهد هبوط أرضى أمام قرية الدير الغربى، ما دفع عدد من المواطنين لتقديم شكاوى يتضررون فيها من هبوط بالطريق قد يؤدى لوقوع حوادث.