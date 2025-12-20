توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته المتكررة لسيادة سوريا، بتنفيذ توغّل عسكري جديد في قرية عين زيوان بريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، حيث نصب حاجز تفتيش باستخدام 5 سيارات عسكرية.

توغل إسرائيلي جنوب سوريا

ووفقا لما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" الرسمية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت القرية وسط انتشار مكثّف، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المكان، في خطوة تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة الدولة السورية.

ضربات أمريكية ضد داعش

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من غارات أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية حملت اسم «عملية ضربة عين الصقر»، وذلك رداً على هجوم دامٍ استهدف قوات أمريكية في البادية السورية قبل أيام.

وأكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الضربات استهدفت أكثر من 70 موقعاً للتنظيم، شملت بنى تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة، مشيراً إلى إسقاط أكثر من 100 ذخيرة دقيقة بواسطة مقاتلات أمريكية ومروحيات هجومية، وبمشاركة مباشرة من طائرات سلاح الجو الأردني، تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).