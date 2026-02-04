قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
محافظات

محافظ الإسماعيلية يشيد بتنظيم معرض أهلًا رمضان وتنوع المنتجات الغذائية المعروضة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم ١٤٤٧هـ ٢٠٢٦ مـ.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قائد المرور ومدير الحماية المدنية ومباحث التموين، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري عموم إدارات المكتب الفني والبيئة ووحدة تنظيم المخلفات والجهات المعنية بالاجتماع.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتنظيم معرض أهلًا رمضان بالمركز التجاري بحي أول وحسن تنظيمه والإقبال الجماهيري على السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية والإقبال الجماهيري خلال افتتاح المعرض أمس، لما يتميز به المعرض هذا العام من حسن تنظيم وتنوع المنتجات المعروضة ذات الجودة العالية ومدى توافرها وتنافسية الأسعار ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، هذا إلى جانب مستوى الأمان والتحضر في الشكل والمضمون للمركز التجاري.

وأشار أكرم الشافعي إلى أنه تم توفير أماكن لتقديم الوجبات الجاهزة وسيتم توفير مطاعم لتقديم وجبات السحور خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه محافظ الإسماعيلية المكتب الفني بالإسماعيلية لمتابعة معرض أهلًا رمضان يوميًّا، وإعداد تقرير يومي وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة توافر السلع الغذائية الاستراتيجية ومنتجات رمضان وتطبيق نسب التخفيض وجودة المنتجات المعروضة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة ومنها هيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري والبيئة وحماية المستهلك.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

