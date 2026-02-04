محافظ الإسماعيلية يشيد بتنظيم معرض أهلًا رمضان وتنوع المنتجات الغذائية المعروضة

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم ١٤٤٧هـ ٢٠٢٦ مـ.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قائد المرور ومدير الحماية المدنية ومباحث التموين، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري عموم إدارات المكتب الفني والبيئة ووحدة تنظيم المخلفات والجهات المعنية بالاجتماع.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بتنظيم معرض أهلًا رمضان بالمركز التجاري بحي أول وحسن تنظيمه والإقبال الجماهيري على السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية والإقبال الجماهيري خلال افتتاح المعرض أمس، لما يتميز به المعرض هذا العام من حسن تنظيم وتنوع المنتجات المعروضة ذات الجودة العالية ومدى توافرها وتنافسية الأسعار ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، هذا إلى جانب مستوى الأمان والتحضر في الشكل والمضمون للمركز التجاري.

وأشار أكرم الشافعي إلى أنه تم توفير أماكن لتقديم الوجبات الجاهزة وسيتم توفير مطاعم لتقديم وجبات السحور خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه محافظ الإسماعيلية المكتب الفني بالإسماعيلية لمتابعة معرض أهلًا رمضان يوميًّا، وإعداد تقرير يومي وربطه بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة توافر السلع الغذائية الاستراتيجية ومنتجات رمضان وتطبيق نسب التخفيض وجودة المنتجات المعروضة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة ومنها هيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري والبيئة وحماية المستهلك.