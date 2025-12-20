روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس الروسية ألكسندر ستوجليف، أن مصر تلعب دورا محوريًا في صياغة جدول الأعمال منتدى الشراكة الروسي الأفريقي الذي يعقد في القاهرة هذا العام وتهيئة الظروف لعقد حوار مثمر، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية؛ مما يجعلها بوابةً مهمةً لروسيا إلى السوق الأفريقية.



وقال ستوجليف - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن هناك تعاونا مثمرا بين مصر وروسيا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والعلوم في إطار المنتدي، موضحا أن انعقاد هذا المنتدي يمثل مرحلةً مهمة في تعزيز هذه الروابط وتحديد مجالات تعاون جديدة، موضحا أن القاهرة وموسكو، تعملان بنشاط على تطوير التعاون الثنائي وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 9 مليارات دولار بزيادة تقارب 32%، وتعد القاهرة أكبر شريك تجاري خارجي لروسيا في أفريقيا.



وأضاف أن روسيا تعمل على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتكثف التعاون المشترك بين أجهزة إنقاذ القانون مع التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن توريد الحبوب الروسية والاستثمارات المشتركة في الزراعة تعد من المجالات الواعدة للتعاون مع مصر، بينما هناك فرص كبيرة لتطوير السياحة والصناعة.



وعن أفريقيا، قال ستوجليف إن روسيا وأفريقيا شريكان اقتصاديان هامان.. وقد تعزز التعاون التجاري واسع النطاق بشكل ملحوظ منذ عام 2019 في ضوء انعقاد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الأول، ثم القمة الثنائية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي عقد في عام 2023 بنجاح واستمرّ تطوير العلاقات التجارية في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية الذي عقد في عام 2024.



وأكد أن استراتيجية روسيا نحو تطوير التعاون مع أفريقيا ترتكز على محاور التي تتماشى مع مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي لعام 2023 وخطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خلال الفترة من عام 2023 إلي عام 2026.. موضحا أن المجال السياسي يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الحوار ودعم السيادة والتعددية القطبية، والتنسيق داخل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، بينما المجال الاقتصادي يركز علي زيادة التجارة والاستثمار (في مجال الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية) والتعدين والمجمع الزراعي الصناعي وتوريد الحبوب والأسمدة و التعاون الصناعي.



كما تركز روسيا على دعم تعاونها مع الدول الأفريقية في المجال الأمني والذي يشمل التعاون العسكري وضمان الاستقرار الإقليمي بينما تولي موسكو اهتماما كبيرا بالتعاون في المجال العلمي والتقني وهذا يشمل تنفيذ مشروعات في تكنولوجيا المعلومات، والفضاء، والاستكشاف الجيولوجي، والتعليم، والتدريب المهني في حين أن التعاون الإنساني بين روسيا وافريقيا يركز علي الثقافة و الرعاية الصحية و التعليم والإعلام وتبادل الشباب.



وذكر أن خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خلال الفترة من عام 2023 إلي عام 2026 وضعت أولويات للتعاون الروسي – الأفريقي وهي استكشاف الجيولوجي وهذا يشمل استخراج المعادن وتدريب الكوادر ومجال الزراعة والأمن الغذائي.. كما يشمل إمدادات الحبوب والأسمدة والتقنيات الزراعية وكذلك مجال الرعاية الصحية بما في ذلك مكافحة العدوى و اللقاحات و المساعدات الإنسانية.



وأضاف أن المجالات ذات أولوية تتضمن مجالي الأمن والدفاع، ويشمل التعاون العسكري التقني ومكافحة الإرهاب، فضلا عن مجال التكنولوجيا المتقدمة وهذا يغطي تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والفضاء والنقل والمجال الاستثمار والتجارة بالعملات الوطنية وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع صيد الأسماك بجانب مجالي التعليم والعلوم بما في ذلك التدريب المتخصص وتبادل الخبرات ومراكز اللغة الروسية.



يشار إلى أن مؤسسة "روس كونجرس" هي المنظم الرئيسي للمؤتمرات والمعارض الدولية والوطنية في روسيا، بالإضافة إلى الفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية وقد تأسست بناءً على قرار من الرئيس الروسي عام 2007.