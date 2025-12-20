قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟

الملياردير محمد منصور
الملياردير محمد منصور
قسم الخارجي

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن الملياردير محمد منصور، نقل محل إقامته من لندن إلى مصر، معتبرة أن هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التغييرات التي تشهدها البلاد مع رفع الضرائب على المقيمين الأثرياء.

عودة الملياردير المصري محمد منصور

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن الملياردير المصري محمد منصور أصبح مقيمًا بشكل دائم في بلده الأم ويُظهر سجل الشركات أن الملياردير البالغ من العمر 77 عامًا، والذي تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار أمريكي) لحزب المحافظين عام 2023 بعد توليه منصب أمين صندوق الحزب، كان يقيم في بريطانيا منذ عام 2016 على الأقل.

هروب الأثرياء من بريطانيا

وشهدت بريطانيا في الآونة الأخيرة، مغادرة ملحوظة لأصحاب المليارات وكبار المستثمرين والعائلات الثرية، في أعقاب إصلاحات ضريبية واسعة تستهدف الأثرياء القادمين من الخارج، والمعروفين بنظام “Non-doms”.

يذكر أن الحكومة البريطانية شددت القواعد الضريبية التي تستهدف غير المقيمين منذ مارس 2024، حيث بات يُلزم غير المقيمين ضريبياً بدفع ضرائب على دخلهم الخارجي بعد أربع سنوات من الإقامة في بريطانيا، بدلاً من أكثر من عقد سابقاً. 

وتعهدت حكومة كير ستارمر بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول المحتفظ بها ضمن صناديق استئمانية خارجية..

الملياردير محمد منصور الأثرياء بريطانيا هروب الأثرياء من بريطانيا رفع الضرائب

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
