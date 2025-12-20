عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟

أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن الملياردير محمد منصور، نقل محل إقامته من لندن إلى مصر، معتبرة أن هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من التغييرات التي تشهدها البلاد مع رفع الضرائب على المقيمين الأثرياء.

عودة الملياردير المصري محمد منصور

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن الملياردير المصري محمد منصور أصبح مقيمًا بشكل دائم في بلده الأم ويُظهر سجل الشركات أن الملياردير البالغ من العمر 77 عامًا، والذي تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار أمريكي) لحزب المحافظين عام 2023 بعد توليه منصب أمين صندوق الحزب، كان يقيم في بريطانيا منذ عام 2016 على الأقل.

هروب الأثرياء من بريطانيا

وشهدت بريطانيا في الآونة الأخيرة، مغادرة ملحوظة لأصحاب المليارات وكبار المستثمرين والعائلات الثرية، في أعقاب إصلاحات ضريبية واسعة تستهدف الأثرياء القادمين من الخارج، والمعروفين بنظام “Non-doms”.

يذكر أن الحكومة البريطانية شددت القواعد الضريبية التي تستهدف غير المقيمين منذ مارس 2024، حيث بات يُلزم غير المقيمين ضريبياً بدفع ضرائب على دخلهم الخارجي بعد أربع سنوات من الإقامة في بريطانيا، بدلاً من أكثر من عقد سابقاً.

وتعهدت حكومة كير ستارمر بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول المحتفظ بها ضمن صناديق استئمانية خارجية..