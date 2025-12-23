قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس السنغالي يدعو لإنهاء التمرد وترسيخ السلام الدائم في إقليم كازامانس

الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي
الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي
أ ش أ

وجه الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي نداءً رسميا إلى جميع الأطراف التي لا تزال منخرطة في التمرد بإقليم كازامانس بجنوبي البلاد، داعيا إياها إلى الانضمام دون تأخير إلى عملية السلام، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السنغالية.

وقال الرئيس فاي، خلال جولة قام بها في منطقة زيجينشور: "أدعوهم الى الانخراط في ديناميكية المصالحة التي تم الشروع فيها مع بعض فصائل حركة القوى الديمقراطية في كازامانس، والتي تعتبر نتائجها مشجعة".

وأضاف أنه يمد "يدا أخوية" إلى "إخوته وأخواته وأبناء عمومته" الذين لا يزالون في صفوف التمرد، مجددا التزام الدولة بالعمل دون كلل من أجل عودة السلام الدائم في إقليم كازامانس.

وأكد رئيس الدولة ضرورة "مداواة جراح هذا النزاع"، سواء على صعيد التماسك الاجتماعي أو ما خلفه من صدمات إنسانية وأضرار مادية.

ويشهد إقليم كازامانس، الذي يضم مناطق سيديو وزيجينشور وكولدا، مسرحا لنزاع طويل الأمد بين الدولة السنغالية وحركة القوى الديمقراطية في كازامانس.

وقد جرى توقيع اتفاق سلام في فبراير 2025 بالعاصمة الغينية بيساو، ينص على وقف الأعمال العدائية وإعادة دمج المقاتلين.

وكانت الحكومة السنغالية قد أطلقت في أكتوبر 2024 "خطة ديوماي من أجل كازامانس"، بميزانية تفوق 54 مليار فرنك أفريقي (نحو 96.4 مليون دولار)، وتهدف إلى تعزيز السلام ودعم إعادة دمج السكان العائدين إلى قراهم اجتماعيا واقتصاديا.

