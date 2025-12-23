قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية

محمد على

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد، ما قد يسمح بصرف 2.5 مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج. 

ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المصري لمنح السلطات مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج. 

ويتيح هذا الاتفاق على مستوى الموظفين لمصر الحصول على دفعتين بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الموسع، مع انتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق في واشنطن.
 

اتفاق على مستوى الخبراء

وأضاف الصندوق، في بيان له، أنه توصل أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لترتيب تمويلي قائم آخر، وهو مرفق المرونة والاستدامة، ما قد يُمكّن مصر من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.

 ولا يزال كلا الاتفاقين خاضعين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. 

وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي لمدة 46 شهرًا. 

نجاح مصر 

 

في الأشهر الأخيرة نجحت مصر في كبح التضخم، وزاد مخزون العملات الأجنبية في البلاد، مدعومةً ببرنامج قروض صندوق النقد الدولي، والإيرادات السياحية القياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات الاستثمار الدولية بما فيها مع دول الخليج االعربي بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

 وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في بيان: "لقد حققت جهود الاستقرار مكاسب مهمة، ويُظهر الاقتصاد المصري بوادر نمو قوي". 

وتشير حسابات رويترز إلى أن صندوق النقد الدولي قد صرف حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج القروض.
 

