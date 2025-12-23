قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وفاة مروعة لمخترع لعبة «Call of Duty» عن عمر ناهز 55 عامًا

زامبيلا
زامبيلا
محمد على

لقي مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة “Call of Duty”، فينسنت زامبيلا، حتفه خلال الساعات الماضية.

وتوفي فينس زامبيلا، مطوّر ألعاب الفيديو الشهير، عن عمر ناهز 55 عامًا.

وأكّدت شركة Electronic Arts، المالكة لاستوديو Respawn Entertainment الذي أسسه زامبيلا، خبر الوفاة في بيان لمجلة People، قائلة: "إنها خسارة فادحة. لقد كان فينس صديقًا وزميلًا وقائدًا ومبدعًا صاحب رؤية، وقد ألهم ملايين اللاعبين والمطورين حول العالم". 

فقد فينسنت زامبيلا حياته في حادث سير مروع وقع على طريق أنجيليس كريست السريع في مدينة ألتادينا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

نشرت الصحف الأمريكية صور سيارة فيراري حمراء كان يستقلها زامبيلا وهي تخرج بسرعة من أحد الأنفاق على الطريق قبل أن يفقد السيطرة عليها، ما أدى إلى خروجها عن الطريق واصطدامها بالحواجز الخرسانية ثم تحطمت  واشتعلت فيها النيران.

وأظهرت اللقطات قيام بعض الأشخاص بسحب أحد الركاب من السيارة المحترقة، بينما ظل زامبيلا عالقًا داخلها.

https://www.tmz.com/videos/vincent-zampella-car-crash-12-22-2025/

السيارة كانت تقل شخصين
 

حول ذلك،  أفادت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بأن السيارة كانت تقل شخصين وقت وقوع الحادث، حيث خرج الراكب من المركبة أثناء الاصطدام، بينما  لم يستطع فينسنت زامبيلا الخروج فبقي محاصرًا داخل السيارة.

وحاول المارة إنقاذه إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

زامبيلا.. أبرز الأسماء في صناعة ألعاب الفيديو

يُعد فينسنت زامبيلا من أبرز الأسماء في صناعة ألعاب الفيديو، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنفينتي وارد”، وهو الاستوديو الذي أطلق سلسلة "Call of Duty" وحقق من خلالها نجاحًا عالميًا واسعًا، علاوة على توليه رئاسة شركة  “ريسباون إنترتاينمنت” المطورة لألعاب الفيديو.

شركة Electronic Arts Respawn Entertainment زامبيلا خبر الوفاة ملايين اللاعبين مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو Call Of Duty فينس زامبيلا

بالصور

