مغنٍ أمريكي شهير يعلن إصابته بسرطان الرئة

أعلن المغني وكاتب الأغاني الأمريكي باري مانيلو، أمس الاثنين، أنه تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة، مشيرا إلى أنه سيخضع لعلاج جراحي.

وقال مانيلو (82 عاما)، الفائز بجائزة جرامي، في منشور على تطبيق “إنستجرام”، إن التصوير بالرنين المغنطيسي الذي أجري له بعد معاناته طويلا من التهاب الشعب الهوائية "كشف بقعة سرطانية على رئتي اليسرى يجب إزالتها".

وعزا كشف إصابته مبكرا إلى "الحظ" وكفاءة الطبيب المعالج.

وأوضح مانيلو أنه سيخضع لعملية جراحية لإزالة المرض، ما أدى إلى إلغاء عروض مقررة في ديسمبر ويناير.

وقال إن "الأطباء لا يعتقدون أن المرض تفشى، وأنا أخضع لاختبارات لتأكيد تشخيصهم".

وأشار إلى أنه "لن يكون هناك علاج كيميائي. لا علاج إشعاعي. فقط حساء دجاج، وإعادة مشاهدة حلقات مسلسل أحب لوسي".

وقال مغني السوفت روك المعروف بسلسلة أغاني ناجحة في السبعينيات من بينها "كوباكابانا"، إنه يعتزم استئناف العروض بحلول منتصف فبراير 2026.

وأضاف: "أعد الأيام حتى أعود إلى بيتي الثاني.. في وستجيت لاس فيغاس، من أجل حفلاتنا التي ستقام لمناسبة عيد الحب في 12-13-14 فبراير".