اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
أخبار العالم

في واشنطن.. مصادر تكشف سعي ترامب لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

محمد على

تخطط الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

قالت المصادر، أنه جرى الحديث عن واشنطن كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل،  يناير 2026.

مصر دور محوري في جهود التهدئة وإعادة الإعمار

 

تشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، من بينها مصر، التي تلعب دوراً محورياً بوصفها شريكاً أساسياً في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية.

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدخول إلى "المرحلة الثانية" من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.

ناقشت قمة في قطر مؤخرًا إمكانية نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر بأن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي اقترحه ترامب، قد يتولى دوراً إشرافياً في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود.

وروجت إدارة ترامب قبل ذلك إلى فكرة إعادة إعمار القطاع وتحويل غزة إلى منطقة استثمارية أو ما جرى وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

واشنطن إعادة إعمار غزة لوكالة بلومبرج الولايات المتحدة إعادة إعمار قطاع غزة قطاع غزة مؤتمر دولي وقف إطلاق وقف إطلاق النار

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

