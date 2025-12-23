في واشنطن.. مصادر تكشف سعي ترامب لاستضافة مؤتمر دولي لإعمار غزة

تخطط الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما كشفته مصادر مطلعة، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

قالت المصادر، أنه جرى الحديث عن واشنطن كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، الذي قد يُعقد في وقت مبكر من الشهر المقبل، يناير 2026.

مصر دور محوري في جهود التهدئة وإعادة الإعمار

تشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، من بينها مصر، التي تلعب دوراً محورياً بوصفها شريكاً أساسياً في جهود التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب دورها في تسهيل الاتصالات بين الأطراف المعنية.

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدخول إلى "المرحلة الثانية" من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء ما دمرته الحرب في القطاع.

ناقشت قمة في قطر مؤخرًا إمكانية نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر بأن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" (Board of Peace)، الذي اقترحه ترامب، قد يتولى دوراً إشرافياً في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود.

وروجت إدارة ترامب قبل ذلك إلى فكرة إعادة إعمار القطاع وتحويل غزة إلى منطقة استثمارية أو ما جرى وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".