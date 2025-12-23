قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب وقف محاكمته اليوم، الثلاثاء، لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية ضمن سيناريو صد هجوم صاروخي واسع النطاق.

وكانت  اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ناقشت في وقت سابق ، مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، أبرزها مشروع قانون يتيح تأجيل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت".

ويقترح المشروع أن تتمكن لجنة الكنيست، في أي مرحلة بعد تقديم لائحة الاتهام وقبل صدور الحكم، من إرجاء الإجراءات القضائية ضد رئيس الحكومة أو أي وزير إذا رأت ضرورة لذلك، على أن تلزم المحكمة بوقف المحاكمة مؤقتًا.

وينظر إلى هذا المقترح على أنه تدخل مباشر في صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي يملك حاليا وحده سلطة تعليق المحاكمات في حالات استثنائية، مثل الظروف الصحية الصعبة أو الأوضاع الشخصية القهرية للمتهم.

ومن المتوقع أن تعارض المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون، معتبرة أنه يسمح للكنيست بالتدخل في عمل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أنه قد يعد "قانونا شخصيا" يستهدف حماية نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ويأتي هذا الطرح بعد أسبوعين من إعلان وزير القضاء ياريف ليفين عزمه دعم مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب "الليكود"، يمنح وزيري القضاء والأمن صلاحية التحكم في وتيرة المداولات القضائية في محاكمات جنائية.

كما ستبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون قدمه عضو الكنيست موشيه سعدة وعدد من نواب الائتلاف، يقضي بتجميد التحقيقات ضد الجنود أثناء الحرب إلى حين انتهائها، إلا في حالات المخالفات "الخطيرة جدًا" وبموافقة رئيس الأركان.

ويبرر مقدمو المشروع ذلك بالقول إن الجنود يترددون أحيانًا في تنفيذ مهامهم بسبب "الخوف من الملاحقة القانونية"، وهو ما فُسّر بأنه محاولة لحماية جنود ارتكبوا جرائم حرب.

وسينظر الاجتماع أيضًا في مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون من "الليكود"، يلزم رؤساء الأحزاب الجديدة بتحمّل ديون أحزابهم السابقة المنحلة.

ويعرف المقترح إعلاميا باسم "قانون بينيت"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي ترك ديونا تقدر بنحو 20 مليون شيكل على حزبيه السابقين "يمينا" و"البيت اليهودي".

 ويعتقد أن الهدف من القانون هو منع بينيت من خوض الانتخابات المقبلة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه قد يشكل تهديدًا جدّيًا للائتلاف الحالي.

كذلك، ستناقش اللجنة مشروع قانون يهدف إلى إدخال ممثلين عن وزارة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي في لجان التخطيط والبناء اللوائية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف تقييد البناء في البلدات العربية.

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

