وزير الخارجية الإسرائيلي: نهاية محاكمة نتنياهو أمر جيد للبلاد

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن دعمه لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوج في حسابه على موقع X-account.

وكتب: "أكرر: إن انتهاء محاكمة نتنياهو يعكس مصلحة الدولة ويساهم في وحدة إسرائيل. أثق في حكمة رئيس الدولة ورؤيته الوطنية الواسعة".

وفي وقت سابق، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول تصريح له بعد نشر طلب العفو.

قال: "مع كشف شهادات التبرئة والأدلة التي تُسقط الحجج الباطلة ضدي تماما، ومع تشكيل البنية التحتية للأدلة ضدي أثناء ارتكاب جرائم خطيرة، كان من مصلحتي الشخصية، ولا يزال، مواصلة الإجراءات حتى النهاية، حتى أُبرأ تماما، لكن الواقع الأمني والسياسي، والمصلحة الوطنية، يتطلبان خلاف ذلك.

و أضاف نتنياهو أن استمرار المحاكمة يمزقنا من الداخل، ويُفاقم الانقسامات، لقد ناقشتُ هذا الأمر كثيرا، لكن ما رجح كفة الميزان هو أن يُطلب مني الإدلاء بشهادتي ثلاث مرات أسبوعيا، هذا مطلب مُستحيل."

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.

وكتب نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.. أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وأتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك".

وأضاف: "ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك".

وتابع: "وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها".

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقترح على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر الماضي.

وفي الرسالة، قال ترامب إنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معًا سلامًا طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".

وأضاف: "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيمًا وحاسمًا في زمن الحرب".

وفي وقت سابق، قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة الأردنية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه "أزمات حادة" تعصف بها داخليًا، وهو ما يدفع رئيس الوزراء إلى تصدير هذه الأزمات للخارج عبر تصعيد العمليات العسكرية في لبنان والضفة الغربية والعديد من الجبهات الأخرى التي شهدت تصعيدًا وتوترًا خلال الساعات الأخيرة.