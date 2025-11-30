اليونسكو تبحث آليات التعاون في مشروع التوثيق الرقمي لقرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بمصر، بجولة بمنطقة الناضورة الأثرية شمال مدينة الخارجة، وذلك على هامش زيارتها المتواصلة بالمحافظة لليوم الثالث.

واستمع الوفد إلى شرح يحكي تاريخ المنطقة التي تعد محطة عبور مهمة كانت تشرف على مسار حركة التجارة بين عموم مصر وصولاً إلى منطقة دارفور بالسودان، وأعربت "سانز" عن بالغ سعادتها و تقديرها لهذا الثراء التاريخي والثقافي الذي تمتاز به المعالم الأثرية بالمحافظة، والذي يُمثّل حقب تاريخية بارزة.

وعقب الجولة، بحثت "مجدي" و"سانز" في اجتماع فيديو كونفرانس مع الدكتورة علياء الساداتي أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، آليات التعاون في مشروع التوثيق الرقمي المقترح لقرية القصر الإسلامية، الذي يهدف إلى تنفيذ رفع معماري وعمراني لمباني القرية، وإتاحة مرجع رقمي شامل يمكن الاعتماد عليه في أعمال الترميم و التطوير المستقبلية، وإبراز القيمة الفنية والتاريخية للقرية كأحد أبرز المعالم الأثرية والمعمارية الفريدة على مستوى الجمهورية.