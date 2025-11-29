قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاسوب عملاق يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. ما هي؟
إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصالحية
لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

دونر الكباب
حياة عبد العزيز

تصدرت وصفة دونر الكباب التركي منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك، لتكون الوصفة رقم 1 في مصر هذه الأيام، وذلك بعد تحضيرها من أكثر من شيف عالمي وعربي وذلك لتجديد السفرة وتقديم اشهى الاكلات الشهية للأسرة.

طريقة عمل دونر الكباب التركي

إليك طريقة عمل الدونر اللحمة التركي على أصوله بطعم المطاعم، بخطوات سهلة وقدر الإمكان قريبة للمذاق الأصلي:

المكوّنات:

للحمة الدونر:

1 كيلو لحم بقري شرائح رفيعة جدًا (يفضّل وش فخدة أو روزبيف)

1 بصلة كبيرة مبشورة
3 فصوص ثوم مهروس

½ كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
1 ملعقة صغيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة ملح
رشة قرفة بسيطة 

تتبيلة الدونر:

اخلطي الزبادي + البصل + الثوم + الخل + الزيت + التوابل كلها، ثم قلّبي شرائح اللحم جيدًا في الخليط.

اتركي التتبيلة منقوعة من 4 ساعات حتى ليلة كاملة للحصول على طعم قوي مثل المطاعم التركية.

دونر الكباب التركي 

طريقة تحضير  دونر الكباب التركي مثل المطاعم (طبقات متراكبة):

افردي ورق فويل كبير ثم ضعي اللحم بشكل طبقات فوق بعضها.

لفي اللحم على شكل أسطوانة مشدودة جيدًا.

ادخليها الفريزر 3–4 ساعات حتى تتماسك.

اخرجيها وقطّعيها شرائح رفيعة جدًا.

احمّي طاسة على نار عالية مع قليل من الزيت.

شوّحي شرائح الدونر بسرعة حتى تتحمر بدون أن تجف.

طريقة التقديم:

الدونر في عيش تركي أو شامي:

عيش الصاج أو عيش تركي
طماطم مقطعة
بصل مفروم ببقدونس

مخلل خيار

بطاطس محمرة (اختياري)

صلصة الدونر :

3 ملاعق زبادي

ملعقة مايونيز

ملعقة ليمون

رشة ثوم بودرة + ملح
اخلطيهم وقدّميهم مع الساندوتش.

 


 

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

قضية المذيعة شيماء جمال

ياسمين الخطيب تهاجم والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.. ماذا قالت؟

كورونا

سلالات جديدة… خطر كورونا يعود من جديد

بالصور

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

