بعد تصدرها الترند.. طريقة عمل دونر الكباب التركي بأسهل خطوات

تصدرت وصفة دونر الكباب التركي منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك، لتكون الوصفة رقم 1 في مصر هذه الأيام، وذلك بعد تحضيرها من أكثر من شيف عالمي وعربي وذلك لتجديد السفرة وتقديم اشهى الاكلات الشهية للأسرة.

طريقة عمل دونر الكباب التركي

إليك طريقة عمل الدونر اللحمة التركي على أصوله بطعم المطاعم، بخطوات سهلة وقدر الإمكان قريبة للمذاق الأصلي:

المكوّنات:

للحمة الدونر:

1 كيلو لحم بقري شرائح رفيعة جدًا (يفضّل وش فخدة أو روزبيف)

1 بصلة كبيرة مبشورة

3 فصوص ثوم مهروس

½ كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة ملح

رشة قرفة بسيطة

تتبيلة الدونر:

اخلطي الزبادي + البصل + الثوم + الخل + الزيت + التوابل كلها، ثم قلّبي شرائح اللحم جيدًا في الخليط.

اتركي التتبيلة منقوعة من 4 ساعات حتى ليلة كاملة للحصول على طعم قوي مثل المطاعم التركية.

دونر الكباب التركي

طريقة تحضير دونر الكباب التركي مثل المطاعم (طبقات متراكبة):

افردي ورق فويل كبير ثم ضعي اللحم بشكل طبقات فوق بعضها.

لفي اللحم على شكل أسطوانة مشدودة جيدًا.

ادخليها الفريزر 3–4 ساعات حتى تتماسك.

اخرجيها وقطّعيها شرائح رفيعة جدًا.

احمّي طاسة على نار عالية مع قليل من الزيت.

شوّحي شرائح الدونر بسرعة حتى تتحمر بدون أن تجف.

طريقة التقديم:

الدونر في عيش تركي أو شامي:

عيش الصاج أو عيش تركي

طماطم مقطعة

بصل مفروم ببقدونس

مخلل خيار

بطاطس محمرة (اختياري)

صلصة الدونر :

3 ملاعق زبادي

ملعقة مايونيز

ملعقة ليمون

رشة ثوم بودرة + ملح

اخلطيهم وقدّميهم مع الساندوتش.







