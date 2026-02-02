قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غضب جماهيري في مانشستر سيتي بسبب تصرفات هالاند أمام توتنهام.. ومرموش في قلب الجدل

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

أثار النجم النرويجي إيرلينج هالاند موجة من الجدل والغضب بين جماهير مانشستر سيتي، عقب مباراة فريقه أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026. 

المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب توتنهام انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في لقاء كان السيتي قريبًا من حسمه لصالحه.


 

أداء باهت وتصرفات مستفزة

شارك هالاند أساسيًا وخاض اللقاء حتى صافرة النهاية، لكنه لم يظهر بالمستوى المعهود منه. ورغم تراجع مستواه الهجومي في الأسابيع الأخيرة، فإن سبب الغضب الحقيقي للجماهير لم يكن الأداء فقط، بل سلوكه داخل أرض الملعب.

اللافت أن هالاند بدا غير مكترث بسير المباراة، حيث ظهر وهو يضحك ويمزح مع لاعبي توتنهام في لحظات حاسمة من عمر اللقاء، وهو ما اعتبره الجمهور تصرفًا غير لائق في توقيت حساس، خاصة مع حاجة الفريق للنقاط الثلاث.

تراجع الحدة الهجومية

غاب عن هالاند الشغف والشراسة التي اعتاد أن يظهر بها، ولم يشكل خطورة حقيقية على دفاع توتنهام. هذا التراجع في الحدة الهجومية أصبح متكررًا، ما دفع البعض للمطالبة بإعادة تقييم دوره في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

مرموش يدخل المشهد

زاد الجدل بعدما دفع بيب جوارديولا بالمصري عمر مرموش في الدقيقة 94 فقط، حيث رأت شريحة من الجماهير أن مرموش كان يستحق المشاركة منذ البداية. وكتب أحد المشجعين عبر منصة “إكس”: “كنا سنفوز بهذه المباراة لو بدأ مرموش بدلًا من هالاند”.

دعوات للجلوس على الدكة

اختتمت الجماهير ردود أفعالها بالمطالبة بمنح هالاند راحة مؤقتة، حتى يستعيد شهيته التهديفية وتركيزه، مؤكدين أن مصلحة الفريق يجب أن تكون الأولوية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.


 

عمر مرموش هالاند مانشيستر سيتى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

افتتاح معرض المصرية

معرض المصرية يستعرض إبداعات السيدات ضمن المؤتمر الدولي استثمار الخطاب الديني

السيدة خديجة ابو العينين

البرلماني أحمد جبيلي يعزي النائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد