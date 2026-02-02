غضب جماهيري في مانشستر سيتي بسبب تصرفات هالاند أمام توتنهام.. ومرموش في قلب الجدل

أثار النجم النرويجي إيرلينج هالاند موجة من الجدل والغضب بين جماهير مانشستر سيتي، عقب مباراة فريقه أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026.

المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب توتنهام انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في لقاء كان السيتي قريبًا من حسمه لصالحه.





أداء باهت وتصرفات مستفزة

شارك هالاند أساسيًا وخاض اللقاء حتى صافرة النهاية، لكنه لم يظهر بالمستوى المعهود منه. ورغم تراجع مستواه الهجومي في الأسابيع الأخيرة، فإن سبب الغضب الحقيقي للجماهير لم يكن الأداء فقط، بل سلوكه داخل أرض الملعب.

اللافت أن هالاند بدا غير مكترث بسير المباراة، حيث ظهر وهو يضحك ويمزح مع لاعبي توتنهام في لحظات حاسمة من عمر اللقاء، وهو ما اعتبره الجمهور تصرفًا غير لائق في توقيت حساس، خاصة مع حاجة الفريق للنقاط الثلاث.

تراجع الحدة الهجومية

غاب عن هالاند الشغف والشراسة التي اعتاد أن يظهر بها، ولم يشكل خطورة حقيقية على دفاع توتنهام. هذا التراجع في الحدة الهجومية أصبح متكررًا، ما دفع البعض للمطالبة بإعادة تقييم دوره في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

مرموش يدخل المشهد

زاد الجدل بعدما دفع بيب جوارديولا بالمصري عمر مرموش في الدقيقة 94 فقط، حيث رأت شريحة من الجماهير أن مرموش كان يستحق المشاركة منذ البداية. وكتب أحد المشجعين عبر منصة “إكس”: “كنا سنفوز بهذه المباراة لو بدأ مرموش بدلًا من هالاند”.

دعوات للجلوس على الدكة

اختتمت الجماهير ردود أفعالها بالمطالبة بمنح هالاند راحة مؤقتة، حتى يستعيد شهيته التهديفية وتركيزه، مؤكدين أن مصلحة الفريق يجب أن تكون الأولوية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.



