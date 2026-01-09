مانشيستر سيتي يعلن ضم الغاني سيمينيو

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو لاعب فريق بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الفريق السماوي في الموسم الحالي.

وحظى أنطوان سيمينيو باهتمام عدد كبير من الأندية الإنجليزية على رأسهم مانسشتر يونايتد وليفربول بالإضافة إلى تشيلسي أيضًا، قبل أن يحسم مانشستر سيتي الصفقة بشكل نهائي

وحسب ما أعلنه نادي مانشستر سيتي في بيانه الرسمي الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، فإن أنطوان سيمينيو قد انتقل لصفوف الفريق بعقد يمتد لمدة 5 مواسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2031 المقبل.