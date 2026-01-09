جاهزون للفوز.. 11 تصريحا ناريا من حسام حسن قبل مواجهة كوت ديفوار

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن أمله الكبير في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب حالياً.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، أن طموحنا في أمم أفريقيا كبير وهو التتويج باللقب، مشدداً على احترامه لكل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كباراً، والذي سيلتقيه غداً السبت في ربع نهائي البطولة.

وأكد المدير الفني للفراعنة أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كباراً، مشيراً إلى أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية، والتأهل لنصف النهائي، موضحاً في الوقت نفسه، أن هدفه دائماً إسعاد الجماهير المصرية، ورفع اسم مصر عالياً.

وأشار حسام حسن إلى سعادته وكل أعضاء منتخب مصر من لاعبين وإداريين بوجودنا في المغرب، واصفاً الجماهير المغربية بالعظيمة، مشدداً على أنه كان يشجع منتخب المغرب في كأس العالم ٢٠٢٢ وهذا من وجهة نظره طبيعي لأننا إخوة جميعاً.

ووصف العميد ⁠بطولة أمم أفريقيا بالمغرب بأنها من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن، متذكراً نهائي ٢٠٠٦ في مصر وأنه لن ينساه.

وعن وجود توأمه إبراهيم حسن، كمدير للمنتخب، أكد حسام حسن أنه يسهل عليه العديد من الأمور داخل الفريق ، وشدد على أنه نجم وأسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية وشارك مع منتخب العالم ثلاث مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن.

وتابع المدير الفني للفراعنة: "أحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات .. لكنني أفضل تولي المدرب الوطني مسئولية منتخب بلاده، وأنا مساند لتجربة وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، حيث يحقق نتائج مميزة، موضحاً أن ظاهرة تواجد المدرب الوطني مع منتخبات بلادهم أمر جيد.

وشدد حسام حسن على أن كل مباريات البطولة الأفريقية صعبة، مشيراً إلى أن الكرة في أفريقيا تتطور.

وكشف العميد عن أن إمكانيات المغرب ساعدت على إنجاح البطولة بسبب الملاعب الجيدة و الأجواء.

وعن محمود حسن تريزيجيه، أكد العميد أنه لاعب مقاتل ومثال مشرف للاعب المصري، ويفكره بمسيرته وشقيقه إبراهيم حسن في كرة القدم.

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بأنه يحترم جميع المنافسين، موضحاً أن هناك اختلافاً في الأجيال وكل مرحلة لها لاعبوها ، والمنتخبات الأفريقية تمتلك مواهب دائماً.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا، لمواجهة كوت ديفوار، بعد تخطيه منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي، وجاءت ثلاثية الفراعنة بتوقيع مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح.