قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاهزون للفوز.. 11 تصريحا ناريا من حسام حسن قبل مواجهة كوت ديفوار

تريزيجيه وحسام حسن
تريزيجيه وحسام حسن
يسري غازي

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن أمله الكبير في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب حالياً.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، أن طموحنا في أمم أفريقيا كبير وهو التتويج باللقب، مشدداً على احترامه لكل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كباراً، والذي سيلتقيه غداً السبت في ربع نهائي البطولة.

وأكد المدير الفني للفراعنة أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كباراً، مشيراً إلى أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية، والتأهل لنصف النهائي، موضحاً في الوقت نفسه، أن هدفه دائماً إسعاد الجماهير المصرية، ورفع اسم مصر عالياً.

وأشار حسام حسن إلى سعادته وكل أعضاء منتخب مصر من لاعبين وإداريين بوجودنا في المغرب، واصفاً الجماهير المغربية بالعظيمة، مشدداً على أنه كان يشجع منتخب المغرب في كأس العالم ٢٠٢٢ وهذا من وجهة نظره طبيعي لأننا إخوة جميعاً.

ووصف العميد ⁠بطولة أمم أفريقيا بالمغرب بأنها من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن، متذكراً نهائي ٢٠٠٦ في مصر وأنه لن ينساه.

وعن وجود توأمه إبراهيم حسن، كمدير للمنتخب، أكد حسام حسن أنه يسهل عليه العديد من الأمور داخل الفريق ، وشدد على أنه نجم وأسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية وشارك مع منتخب العالم ثلاث مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن.

وتابع المدير الفني للفراعنة: "أحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات .. لكنني أفضل تولي المدرب الوطني مسئولية منتخب بلاده، وأنا مساند لتجربة وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، حيث  يحقق نتائج مميزة، موضحاً  أن ظاهرة تواجد المدرب الوطني  مع منتخبات بلادهم أمر جيد.

وشدد حسام حسن على أن كل مباريات البطولة الأفريقية صعبة، مشيراً إلى أن الكرة في أفريقيا تتطور.

وكشف العميد عن أن إمكانيات المغرب ساعدت على إنجاح البطولة بسبب الملاعب الجيدة و الأجواء.

وعن محمود حسن تريزيجيه، أكد العميد أنه لاعب مقاتل ومثال مشرف للاعب المصري، ويفكره بمسيرته وشقيقه إبراهيم حسن  في كرة القدم.

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بأنه يحترم جميع المنافسين، موضحاً أن هناك اختلافاً في الأجيال وكل مرحلة لها لاعبوها ، والمنتخبات الأفريقية تمتلك مواهب دائماً.

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا، لمواجهة كوت ديفوار، بعد تخطيه منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي، وجاءت ثلاثية الفراعنة بتوقيع مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح.

حسام حسن منتخب مصر كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته.. تفاصيل

مختار غباشي

مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

صورة ارشيفية

انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد