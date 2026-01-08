يا غريب كن أديب.. رسالة شديدة اللهجة من مصطفى شردي للكابتن حسام حسن.. فيديو

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، رسالة إلى الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "يا غريب كن أديب".

وكلف محمد مصطفى شردي، الناقد الرياضي محمد عراقي، عبر برنامج "الحياة اليوم"، بإيصال هذه الرسالة للكابتن حسام حسن.

وقال شردي: من حقهم يشجعوا اللي هما عايزينه هو انت زعلان منهم عشان بيشجعوا الفرقة المنافسة، هو في حد هاجم المغاربة عشان بيشجعوا الفريق المصري، قوله “شردي بيقولك يا غريب كن أديب”.

والله كل الناس خايفة من مصر

قال الناقد الرياضي، محمد عراقي، إنه لا يوجد خوف لدى اللاعبين من منتخب كوت ديفوار قائلا: والله كل الناس خايفة من مصر.

وأضاف محمد عراقي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه لذلك جاء تصريح محمد صلاح "محمد صلاح بينيمهم" منوها أن مجموعة من المغاربة أخبروه بأنهم متخوفين من تأهل منتخب مصر لملاقاة المغرب لأنهم سيفوزوا على المغاربة.

وأشار إلى أن منتخب مصر فريق متمرس في البطولة بسبب كثرة الفوز بها ومعرفة تفاصيلها.

وذكر أن الجمهور المغربي داعم ومساند لمنتخب مصر، وذلك تعليقا على ما حدث من الكابتن حسام حسن مع الجمهور.

وأوضح أن المنتخب المصري سيلعب المباراة بالزي الأحمر ومنتخب كوت ديفوار بالزي الأبيض الكامل، والكابتن محمد حمدي خرج من البطولة بشكل رسمي بسبب الإصابة وفتوح هو البديل له.

وتابع: صعب جدا أن يتم تجهيز تريزيجيه للمباراة أو باقي البطولة في حالة الصعود، وإمام عاشور لن يكون أساسي.