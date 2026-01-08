كريستيان كوفاني يتحدى ضغط الجماهير قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا

علق المهاجم الكاميروني الشاب كريستيان كوفاني، صاحب الـ19 عامًا، على الأجواء المحيطة بمواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، مؤكدًا أن الضغط الجماهيري لن يشكل عائقًا أمامهم.

وقال كوفاني في تصريحاته إن الحديث عن الضغط قبل مواجهة المغرب مبالغ فيه، موضحًا أن اللعب أمام جماهير كبيرة ليس أمرًا جديدًا عليهم، مستشهدًا بجماهير بوروسيا دورتموند في ألمانيا التي تفوق جماهيرها جماهير المغرب عددًا.

وأكد اللاعب أن الأجواء من ناحية الجمهور هادئة بالنسبة لهم، ولا يوجد خوف من الملعب، مشددًا على أن التركيز سيكون فقط على العمل داخل الملعب وتطبيق ما تم التدرب عليه طوال الأسبوع استعدادًا للمواجهة.