وليد الركراكي: مواجهة الكاميرون صعبة ونجوم المغرب جاهزون

علق وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب على مواجهة الكاميرون مساء غد الجمعة فى إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



قال المدير الفني وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الملقب بـ أسود الأطلس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2025 : هدفنا واضح و هو التقدم لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة التي تقام على أرضنا.



تابع: نتوقع مواجهة صعبة أمام الكاميرون فهو من أفضل الفرق الإفريقية ونأمل أن نقدم صورة جيدة لكرة القدم الإفريقية وأن تبلغ الدور نصف النهائي وبالنظر إلى مستوى المنتخبين، الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل هو من سيفوز بالمباراة.



أضاف الركراكي: ذهنيًا يجب أن نكون أقوياء، خاصة عند مواجهة هذا الخصم وتغيير طريقة اللعب يعني أننا خائفون من المنافس.