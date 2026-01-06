قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر تشارك بعرض تقديمي للسياحة الرياضية بالملتقى العربي بالمغرب

الملتقى العربي الثالث للسياحة بالمملكة المغربية

بعد التطور الملحوظ لجمهورية مصر العربية في مجال السياحة الرياضية واهتمام ودعم الحكومة المصرية بنمط السياحة الرياضية واعتبار مصر من أهم الوجهات السياحية الرياضية على مستوى العالم والرياضة شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بعرض تقديمي موسع حول السياحة الرياضية المصرية.

جاء ذلك ضمن فعاليات أعمال الملتقى العربي الثالث للتنمية السياحية، الذي عُقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، تحت عنوان «دور السياحة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية»، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف الدول العربية، وبالتزامن مع تنظيم معرض طنجة إكسبو 2025 المصاحب للملتقى.

وافتتح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدًا في كلمته أهمية السياحة الرياضية كرافد اقتصادي واعد يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الجاذبية السياحية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، فضلًا عن دورها في دعم فرص العمل وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل استضافة الدول العربية لفعاليات وتظاهرات رياضية كبرى.

وأوضح أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص المنظمة على تبادل الخبرات العربية، واستعراض التجارب الناجحة في مجال السياحة الرياضية، وربطها بمفاهيم الحوكمة والاستدامة والابتكار، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تقديره للجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الملتقى، وفي مقدمتها جمعية طنجة إكسبو للتنمية المستدامة والتطوير السياحي، وميناء طنجة المدينة، ومصر للطيران – الخطوط الجوية المصرية، الناقل الرسمي للملتقى.

وتناولت المشاركة المصرية استعراضًا شاملًا لمفهوم السياحة الرياضية ودورها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تجمع بين التاريخ والحضارة والمناخ المتنوع، إلى جانب البنية التحتية الرياضية الحديثة والخبرات التنظيمية الكبيرة في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.

كما تضمن العرض التقديمي نماذج ناجحة لاستضافة مصر للفعاليات الرياضية الكبرى، ودور هذه الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة الرياضية والاستثمار الرياضي.

ومثّل جمهورية مصر العربية في الملتقى د. أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حيث استعرض جهود الوزارة في دعم وتنمية السياحة الرياضية، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ووضع آليات تنفيذية لربط الأنشطة والبطولات الرياضية بالمقاصد السياحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وشهد الملتقى تنظيم عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، ناقشت محاور رئيسية، من بينها التجارب العربية في السياحة الرياضية، واستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، والابتكار والاستدامة في القطاع السياحي، ودور التعليم الرياضي، والحوكمة السياحية، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمشروعات رياضية وسياحية ناجحة في عدد من الدول العربية.

تم استعراض مهرجان البحر للسياحه الرياضيه ومهرجان العلمين وماراثون  الهرم كنموذج اقتصادية للسياحة الرياضيه في مصر

كما تضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية بمدينة طنجة لعدد من المعالم السياحية والرياضية، وميناء طنجة المدينة، إلى جانب معرض طنجة إكسبو 2025، الذي يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية والتجارب الرائدة في مجالات السياحة والرياضة.

وأكدت المشاركة المصرية في ختامها على أهمية تعزيز التكامل والتعاون العربي في مجال السياحة الرياضية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
 

الملتقى العربي الثالث للسياحة بالمملكة المغربية السياحه الرياضيه وزارة الشباب والرياضة مدينة طنجة بالمملكة المغربية

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
