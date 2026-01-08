قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 8 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 8 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

• موعد الشروق: 6:52 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 12:02 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 2:52 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:11 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:34 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:27 ص.

• موعد الشروق: 7:00 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:07 م.

• موعد أذان ‎العصر: 2:55 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:14 م.

• ‎موعد أذان العشاء: 6:37 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:06 ص.

• موعد الشروق: 6:33 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 11:55 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 2:57 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:17 م.

• موعد أذان العشاء: 6:35 م. 

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:38 ص.

• موعد الشروق: 7:11 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:18 م.

• موعد أذان ‎العصر: 3:06 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:25 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:48 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 5:06 ص.

‎• موعد الشروق: 6:35 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:51 ص.

• موعد أذان العصر: 2:48 م.

• موعد أذان المغرب: 5:07 م.

• موعد أذان العشاء: 6:27 م. 

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:05 ص.

• موعد الشروق: 6:35 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:49 ص.

• موعد أذان العصر: 2:45 م.

• موعد أذان المغرب: 5:04 م.

• موعد أذان العشاء: 6:25 م.

