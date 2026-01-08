قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع

أحمد سعيد

يهتم عدد كبير من المصلين بالبحث عن معرفة أحكام الشرع حول الصلاة وخاصة أن هذه العبادة هي عماد الدين وأول ما نحاسب عليه يوم القيامة، ومن بين أكثر الأسئلة شيوعا، ويرغب كثيرون في الاطلاع على الإجابة عنها هو هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع؟ وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الفقهي. 

حكم من نسي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع

ولتوضيح الحكم الفقهي، ذكرت دار الإفتاء المصرية، حكم من نسي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، مؤكدة أن الأذكار المصاحبة لحركات الصلاة هي من السنن، وليست من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن من نسي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وقال بدلًا منها الله أكبر، ثم تدارك الأمر وأتى بالذكر الصحيح في موضعه، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة أو سجود السهو.

حكم نسيان قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع

واستشهدت دار الإفتاء بما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو التيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم؛ لقول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فلا يلزم السَّائلَ سجودُ السهو بتركِ التسميع؛ لأنه سنة لا يتعلَّق بها السَّهو عند الحنفية والشافعية.

هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟

في إطار بيان ومعرفة هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟ قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، إن بعض المذاهب رأت أنه في هذه الحالة يسجد المصلي سجدتين للسهو قبل السلام. 

وأضاف أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أنه يفضل سجود السهو لأن نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يكون المصلي بذلك ترك سنة من سنن الصلاة وهي قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات من القرآن الكريم.

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟

في السياق، قالت دار الإفتاء إن دعاء سجود السهو هو ذاته الذكر الذي يقال في سجود الصلاة أيضًا، مشيرة إلى انه من المستحب أيضًا لدى بعض أهل العلم، أن يقال في دعاء سجود السهو "سبحان من لا ينام ولا يسهو".

ومما سبق فإن دعاء سجود السهو هو أن يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.

حالات سجود السهو بعد السلام

عند الشك مع ترجيح أحد الحالات ويكون سجود السهو بعد السلام، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، ورجح أحد الاحتمالين، ومن أمثلة ذلك إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، فيأتي بالرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا ويكمل الرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين".

