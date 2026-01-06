قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يقول السائل: "هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد قبل أذان المغرب بدقائق أم وقت الكراهة يمنع ذلك؟"

أجابت لجنة الفتوى قائلة: إن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، إذ انقسموا إلى مذهبين: الأول يرى المنع من أداء الركعتين قبل صلاة المغرب، بينما يرى الثاني عدم المنع ويجيز أداءهما. 

وأوضحت اللجنة أن من قال بجواز أداء الركعتين قبل المغرب اعتبرهما سنة كما ذهب الإمام الشافعي، أو من قبيل المستحب كما صرّح بذلك ابن عابدين، وكذلك ما ورد في كتاب «البحر» من فقهاء الحنفية، مع ضرورة أن يؤديهما المصلي خفيفتين، وألا تتزامنا مع إقامة صلاة المغرب، حتى لا يحدث أي تداخل مع الوقت الخاص بالصلاة المفروضة، وهو ما يحقق التوازن بين أداء السنة وعدم التسبب في أي مخالفة للوقت المكروه فيه الصلاة.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الرأي هو ما تميل إليه الفتوى الرسمية الحالية، مؤكدة أن من صلى الركعتين تحيةً للمسجد أو تطوعًا بعد أذان المغرب وقبل إقامة الصلاة، فإنه بذلك يتبع قولًا معتبرًا مستندًا إلى أصل شرعي، ويحقق بذلك مقاصد السنة النبوية في إتمام التطوع والحرص على الطاعة، بينما من لم يقم بذلك فقد أخذ برأي فقهي آخر له وجاهته، مع التأكيد على أن كلا الرأيين مشروع ومعتبر شرعًا.

وأوضحت لجنة الفتوى أن أداء الركعتين بهذه الطريقة لا يترتب عليه أي إثم أو حرج، ولا يعتبر من الأمور المخالفة للشريعة، فالمصلي مأمور بالاتباع وفق رغبته أو بحسب اجتهاد العلماء الذين يتبعهم، وما يهم هو أن يكون القلب متوجهًا لله سبحانه وتعالى في الصلاة ويحقق الخشوع المطلوب، وأن يكون الالتزام بالوقت المستحب لأداء الصلاة دون التسبب في مخالفة كراهية الوقت، الأمر الذي يوضح مرونة الشريعة في مسائل التطوع والسنن الرواتب المرتبطة بالصلوات المفروضة.

وأضافت دار الإفتاء في بيانها أنه لا يجوز إطلاق الحكم الكلي على هذا الفعل بأنه ممنوع أو مكروه، فالمقصود هو مراعاة الظروف وأداء التطوع بما يحقق الخشوع والانضباط، مع الاحتفاظ بالحرية الفقهية للمصلي في اختيار ما يتوافق مع مذهبه أو اجتهاده، وهذا ما يعكس حكمة الإسلام في التيسير على عباده ومراعاة اختلاف الأحوال والأزمان، ويؤكد أن الالتزام بالصلوات المفروضة يجب أن يكون أولوية، بينما السنن التطوعية تأتي لتعزيز القرب من الله وزيادة الحسنات، سواء أديها المصلي قبل المغرب بدقائق أم بعده ضمن الوقت المباح.

وأشارت اللجنة إلى أن المسألة تتعلق أيضًا بالنية والحرص على الطاعة، فكل من أتم الركعتين بنية التطوع أو تحية المسجد قبل أذان المغرب، فقد أتم سنة مؤكدة، وإن لم يقم بذلك لم يخطئ شرعًا لأنه أخذ برأي فقهي معتبر، ما يعكس رحمة الشريعة ومرونتها في قبول اختلاف الرأي مع الالتزام بالمقاصد الشرعية العليا.
 

تحية المسجد الإفتاء المغرب وقت الكراهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أرشيفية

رويترز: وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع دخول الشتاء

منتخب مصر

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد