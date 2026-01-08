وليد الركراكي مدرب المغرب: مواجهة الكاميرون صعبة.. ولن نغير من طريقة لعبنا

أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، صعوبة مباراة منتخب بلاده القادمة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام منتخب الكاميرون، غدا الجمعة، في إطار الدور ربع النهائي للمسابقة التي تحتضنها المغرب.

وقال الركراكي - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد والذي عقد اليوم الخميس في الرباط - إن منتخب الكاميرون عريق ويمتلك خبرة كبيرة في القارة الإفريقية، مضيفا أن المباراة أمامه ستكون قوية وصعبة.

وأوضح مدرب المغرب: "لن أغير من أسلوب لعب منتخب المغرب الذي اعتمدنا عليه في المباريات الماضية، سنحافظ على طريقتنا وعلى نفس المنظومة.. نحن نمتلك لاعبين مميزين، ونثق في قدراتهم الفنية".

وعن خسارة منتخب المغرب أمام الكاميرون عام ١٩٨٨، أشار الركراكي إلى أن هذه الخسارة تعتبر من الماضي، وأن المغرب الآن يمتلك منتخبًا قويًا، مضيفًا: “صحيح في الماضي كانت الأفضلية لمنتخب الكاميرون، لكن الماضي يبقى ”ماضي"، نحن اليوم في مغرب جديد، سنركز على مواجهة الغد فقط، وما يهمنا هو تحقيق الانتصار والتأهل للدور نصف النهائي".

وأكد الركراكي غياب سفيان أمرابط عن مباراة المغرب والكاميرون بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، موضحا أن اللاعب مازال لم يسترجع عافيته الكاملة، على أن يكون جاهزا في المباريات اللاحقة.

