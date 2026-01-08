قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
وليد الركراكي: تفوق الكاميرون من الماضي.. وهدفنا بطاقة التأهل

عبدالله هشام

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن استعدادات لاعبيه لخوض المباراة أمام الكاميرون غدا الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحاته صحفية: هدفنا حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي وتقديم أداء يليق بالكرة المغربية.

وعن جاهزية اللاعبين قال: حمزة إجمان أصبح جاهزا للمشاركة وكان قريبا من مباراة تنزانيا الماضية أما أمرابط لا يزال يعاني ونتمنى عودته قريبا.

وأوضح : أعلم  تفوق الكاميرون على المغرب تاريخيا، لكن الماضي هو الماضي ونحن الآن المغرب الجديد، وفي 2018 كان آخر مواجهة وحققنا الفوز فيها.

وأردف: لعبت أمام الكاميرون كلاعب مرتين وأعلم أنهم على أفضل استعداد حاليا وسيقدمون كل شيء لأنه في حالة الخسارة لن يلعبوا أي مباراة كبيرة قبل عام أو اثنين تقريبا.

وأوضح : معركة وسط الملعب ستكون مهمة وقوية وبالتالي يجب اختيار أفضل اللاعبين بعيدا عن طريقة لعب الكاميرون لأن المباراة سيحسمها الأقل خطأ.

وأردف : الإحصائيات تقول إننا أحد أفضل الفرق استغلالا للركلات الثابتة ونسعى لمواصلة الأمر.

واختتم الركراكي تصريحاته : المباراة أمام الكاميرون لن تكون سهله لأنها خروج للمغلوب، وهم لن يسمحوا بترك الكرة فترة طويلة.

