ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا

روّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء لبرنامجه "التنقيب، التنقيب" خلال خطابه عن حالة الاتحاد، في مجلس النواب.

إنتاج النفط الأمريكي

وقال ترامب : "ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا. كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي أعلى مستوياته على الإطلاق لأنني وفيت بوعدي بالتنقيب، التنقيب، التنقيب".

ومنذ عودته إلى منصبه، عمل ترامب على تعزيز الوقود الأحفوري وإلغاء عشرات السياسات والحوافز البيئية.

وأشار أحد المدافعين عن حقوق العمال على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن البيانات تُظهر أن هذا البرنامج لم يُحقق النتائج المرجوة لعمال الوقود الأحفوري الذين يدّعي ترامب حمايتهم.

وكتب شون أوليري، الباحث البارز في معهد وادي نهر أوهايو، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة النظيفة والوظائف في منطقة الأبلاش، على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدًا ببيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي: "منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، أسفرت مساعيه لتحقيق الهيمنة في مجال الطاقة عن فقدان 15 ألف وظيفة في قطاعات التعدين والنفط والغاز الطبيعي".

أعلن ترامب أن الولايات المتحدة تلقت "أكثر من 80 مليون برميل من النفط" من فنزويلا، وذلك بعد أقل من شهرين من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

ويأتي إعلان الرئيس بعد أسابيع قليلة من جولة قام بها وزير الطاقة كريس رايت في منشآت إنتاج النفط في فنزويلا برفقة الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريجيز.

وتُعدّ فنزويلا موطنًا لأكبر احتياطيات نفطية مُعلنة في العالم وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، كادت الحكومات الفنزويلية المتعاقبة في عهد مادورو وسلفه هوجو تشافيز أن تُشلّ صناعة النفط تمامًا من خلال تهديد الشركات الأجنبية بالتأميم.