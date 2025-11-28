إذا كنتي تريدين تقديم البطاطا الحلوة بشكل مختلف إليك طريقة عمل البطاطا بالبشاميل .
المكونات
- كيلو واحد من البطاطا الحلوة مقشرة ومقطعة شرائح او مكعبات
- ملعقتان الى ثلاث ملاعق كبيرة من السكر (اختياري بحسب درجة الحلاوة)
- كوبان من الحليب
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- رشة من القرفة (اختياري)
للبشاميل الحلو:
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق
- كوبان من الحليب
- اربع ملاعق كبيرة من السكر
- فانيليا
- رشة من القرفة (اختياري)
طريقة التحضير
اولا: تجهيز البطاطا
- تسلق البطاطا في الحليب على نار هادئة مع السكر والفانيليا، ويمكن اضافة قليل من الماء عند الحاجة.
- تترك حتى تصبح طرية وتمتص جزءا من الحليب.
ثانيا: عمل البشاميل
- تذاب الزبدة على النار ثم يضاف اليها الدقيق ويقلب دقيقة حتى يصفر لونه.
- يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.
- يضاف السكر والفانيليا والقرفة اذا رغبت.
- يرفع عن النار عندما يصبح ذا قوام كريمي غير ثقيل
- تدهن صينية بالزبدة ثم تفرد فيها طبقة البطاطا المسلوقة.
- يسكب البشاميل فوق البطاطا بالكامل.
- يمكن رش القرفة او اضافة القشطة بحسب الرغبة.
رابعا: التسوية
- تدخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة حتى يتحول السطح الى اصفر .