التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
رانيا المشاط: الصناعة تستحوذ على 43% من تيسيرات البنوك دعماً للقطاعات الإنتاجية
مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت
قبل الرحيل المفاجئ.. ماذا قالت هبة الزياد في آخر فيديو لها؟

هبة الزياد
هبة الزياد
أحمد أيمن

في خبر صادم أحزن العديد من متابعيها وزملاءها في مجال الإعلام، توفيت الإعلامية هبة الزياد اليوم الخميس، حيث تم الإعلان عن وفاتها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

عرفت هبة الزياد بتقديم برنامج "البروفسيرة" عبر قناة الشمس، وقد اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت قد سجّلت عددًا كافيًا من الحلقات لبرنامجها. 

وفاة هبة الزياد

نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية. 

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد 

تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.

آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد

قامت هبة الزياد بنشر آخر مقطع فيديو لها قبل رحيلها المفاجئ، والذي تم تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهرت هبة في حالة تفاؤل، داعية المتابعين لتحدي أنفسهم من أجل تحقيق الأفضل. في الفيديو، علقت قائلة: "أحب حياتي التليفزيونية".

كما قدمت نصيحة للمتابعين كالآتي: "أول طريقة أنك تكون نسخة أفضل من نفسك.. أنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم". ودعتهم إلى وضع أهداف مرتفعة في حياتهم، قائلة: "لما تحط أهداف عادية هتاخد العادي، لكن لو حطيت أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق".

