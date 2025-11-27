بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟

كشفت سميرة الدغيدى، رئيس قناة الشمس عن وفاة المذيعة هبة الزياد المذيعة بالقناة.

وكتبت سميرة الدغيدى عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة، لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتى محضّرة عشرين حلقة، ولما قولتلك عشرين حلقة هتناقشيهم دلوقتى ضحكتى وقلتى بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمى من سنين، كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها.. حبيبتى متغليش على اللى خلقك.

وأضافت سميرة الدغيدى: أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكى الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت هبة الزياد قد ظهرت مؤخرًا على شاشة قناة الشمس فى الموسم الثانى من برنامج ترند TV فى يوليو الماضى، لتواصل تواجدها المتميز على الساحة الإعلامية.

تعد هبة الزياد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا ناجحًا، تنوعت بين المجالات السياسية، والاجتماعية، والعلمية، والفنية، والأسريّة، وحتى الماورائيات.