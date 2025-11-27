وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

أعلن الحساب الرسمى للإعلامية هبة الزياد عبر فيسبوك وفاتها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر الجاري.

وكتب الحساب قائلاً: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد فى ذمة الله».

وكانت هبة الزياد قد ظهرت مؤخرًا على شاشة قناة الشمس فى الموسم الثانى من برنامج ترند TV فى يوليو الماضى، لتواصل تواجدها المتميز على الساحة الإعلامية.

تعد هبة الزياد واحدة من أبرز الإعلاميات المصريات، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 32 برنامجًا ناجحًا، تنوعت بين المجالات السياسية، والاجتماعية، والعلمية، والفنية، والأسريّة، وحتى الماورائيات.