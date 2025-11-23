بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، حيث يناقش خلالها مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

مستجدات وقف إطلاق النار

من المقرر أن تتناول حلقة اليوم تعليق موسى على اللقاء الذي جمع وفد حركة حماس برئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة، لبحث مستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق، بالإضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بالقضايا الإنسانية والأمنية في المنطقة.

ويُعرف البرنامج بمتابعته المستمرة لأهم الأحداث المحلية والإقليمية، مع التركيز على تقديم تحليلات دقيقة وتوضيح تأثير القرارات السياسية والاقتصادية على المواطنين، بما يساعد المشاهد على فهم تفاصيل القضايا المطروحة وأبعادها المختلفة.