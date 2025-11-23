أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل.. أحمد موسى: بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة خد إجراء فوري

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أمن قومي وحق أصيل.. أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



أبو العينين: ما يحدث اليوم في السودان خطير جدا وقوى خارجية تتدخل للحصول على مواردنا

السلام ليس مستحيلا .. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، أن جميع القادة العرب مستعدون لصنع السلام ويتطلعون إلى مستقبل آمن مزدهر للجميع،

ما حدش يبيع صوته.. عمرو أديب يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

دعا الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، إلى المشاركة الفعّالة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في دعم الديمقراطية وتعزيز الشفافية.



الصحة: لا فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة أو متحورات غير معروفة حاليًا، مشددًا على أن الأخبار المتداولة على بعض الجروبات بشأن انتشار فيروسات جديدة لا أساس لها من الصحة.

والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي

روت إحدى أمهات الأطفال الذين تعرض أحد أبنائها للاعتداء داخل مدرسة سيدز بمدينة العبور كواليس الجريمة الشنعاء التي جرت في حق ابنتها، قائلة: "ضغط نفسي كبير أننا نطلع ونحكي، خاصة بعد ثلاث أيام من تحقيقات النيابة، لكن خرجت لتصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة على السوشيال ميديا وبعض المواقع".



أحمد موسى: بقول للوطنية للانتخابات لو فيه أي مشكلة في أي لجنة خد إجراء فوري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب إعلاء قيمة الوطن في اختيار المرشحين لمجلس النواب المقبل .



حفيد روزفلت: النائب محمد أبو العينين أثبت نفسه كرجل أعمال بالغ النجاح.. وإنسان كريم

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



الري: إثيوبيا تقوم بتصرفات عشوائية في إدارة وتشغيل السد الإثيوبي

علق محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على بيان الوزارة الخاص بإدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى .