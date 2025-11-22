أمن قومي وحق أصيل.. أبو العينين: لن نتنازل عن حقنا في مياه النيل

ألقى النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وكيل مجلس النواب المصري، كلمة في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية بواشنطن والذي يحضره حشد كبير ضم مئات المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين في واشنطن.



وتحدث أبو العينين في كلمته التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد"، عن السد الأثيوبي.

وقال أبو العينين :" في عام 2019 عقد الرئيس ترامب اجتماعا مع الرئيس السيسي لمناقشة ازمة السد الإثيوبي وإثيوبيا رفضت التوقيع على الاتفاق".

وتابع أبو العينين :" نؤكد على أننا نؤيد حق أثيوبيا في تحقيق التنمية لكننا نرفض المساس بحصتنا المائية وهذا امر في غاية الخطورة ".

أكمل أبو العينين :" نحن 3 دول تتشارك في مياه نهر النيل ونحن نريد إدارة مشتركة تحمي حقوق الجميع ".

لفت أبو العينين :" لن نتخلى عن حقنا في مياه النيل وهذا امن قومي وحق أصيل ولن نتنازل عنه تحت أي ظرف وادعو ترامب للتدخل والضغط على إثيوبيا ".



