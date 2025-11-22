الري: إثيوبيا تقوم بتصرفات عشوائية في إدارة وتشغيل السد الإثيوبي

علق محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على بيان الوزارة الخاص بإدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى .



قال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نؤكد أن إثيوبيا مازالت تقوم بتصرفات عشوائية في إدارة وتشغيل السد الإثيوبي المقام على النيل الأزرق ".

أضاف محمد غانم:" الإدارة العشوائية لإثيوبيا للسد الإثيوبي تؤثر بشكل سلبي على مجرى النهر وأيدولوجية نهر النيل ".

لفت محمد غانم :" من الطبيعي في أي سد كبير أن يتم التشاور مع دول المصب وصرف المياه تدريجيا لتوليد الكهرباء ولكن ما شهدناه عشوائية كاملة من إثيوبيا وتجميع المياه وإغلاق مفيض الطوارئ بما يؤدي إلى رفع المياه امام السد ثم يتم صرف المياه بشكل مفاجئ ".

وتابع محمد غانم " لا توجد دولة تقوم بتخزين المياه وتصرفها وتخزن وتصرف بشكل عشوائي ".

