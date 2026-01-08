واتساب تطلق مزايا جديدة لتنظيم المجموعات وتحسين التفاعل بين الأعضاء

أطلق تطبيق واتساب ميزات جديدة للدردشة الجماعية، وذلك في خطوة تهدف إلى القيام بتحسين تجربة التواصل وتنظيم النقاشات وذلك داخل المجموعات، خاصة الكبيرة منها.

ويعد من أبرز الإضافات الجديدة هي ميزة وسوم الأعضاء (Member Tags)، والتي تتيح لكل مستخدم إمكانية اختيار اسم أو صفة مختلفة وذلك داخل كل مجموعة، بما قد يساعد الآخرين على معرفة دوره أو علاقته بالمجموعة.

تطبيق واتساب

حزم الملصقات

أما بالنسبة للملصقات النصية، فيمكنك تحويل أي كلمة إلى ملصق بكتابة نصك في خانة البحث عن الملصقات كما يمكنك إضافة هذه الملصقات الجديدة مباشرةً إلى حزم الملصقات الخاصة بك دون الحاجة إلى إرسالها في محادثة.

تتيح لك ميزة تذكيرات الأحداث إمكانية تعيين تذكيرات مخصصة للمدعوين عند إنشاء حدث وإرساله في دردشة جماعية.

تعزبيز المحادثات الجماعية

تأتي هذه الميزات الجديدة في الوقت الذي يواصل فيه تطبيق واتساب تعزيز المحادثات الجماعية بإمكانيات مثل مشاركة الملفات الكبيرة التي تصل إلى 2 جيجابايت، وإرسال الوسائط عالية الدقة، ومشاركة الشاشة، والمحادثات الصوتية، والمزيد.

وقد شملت التحديثات أيضًا العديد من التذكيرات والفعاليات، حيث بات بإمكان العديد من المستخدمين القيام بإعداد تنبيهات مخصصة للأعضاء عند إنشاء حدث داخل مجموعة، ما قد يساعد على عدم نسيان المواعيد المهمة أو الأنشطة الجماعية.

وقد يعكس هذا التحديث تركيز "واتساب" على جعل المجموعات أكثر تنظيمًا ومرونة، بما يلبي احتياجات المستخدمين الشخصية والمهنية على حد سواء.