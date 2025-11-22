عباس شراقي: حالة تخبط في تشغيل السد الإثيوبي بما تسبب في فيضان السودان بنهاية سبتمبر الماضي

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، على بيان وزارة الري والموارد المائية عن إدارة السد الإثيوبي وفتح مفيض توشكى .



وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحن لسنا في موسم الأمطار ومتوقع أن حجم المياه التي تأتي للسد العالي 350 مليون متر مكعب يوميا ونحن نصرف في اليوم حوالي 150 مليون متر مكعب ويتبقى 200 مليون متر مكعب ويتم تصريفهم في مفيض توشكى".

وتابع عباس شراقي :" هناك حالة تخبط في تشغيل سد النهضة بما تسبب في فيضان السودان في نهاية سبتمبر الماضي وكان الفيضان شديد ودمر الزراعات هناك ".

وأكمل عباس شراقي :" انفراد إثيوبيا بالتخزين بمفردها يجعلنا لا نعلم حجم المياه التي سوف يخزنها خلف السد .



ولفت عباس شراقي :" السد الإثيوبي تم بناؤه دون توافق مع دولتي المصب والسد يخزن المياه دون معرفة دولتي المصب ".

